FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Maschinenbau-Verbands VDMA, Carl Martin Welcker, hat sich gegen eine Kaufprämie für Autos ausgesprochen. "Kaufprämien für Autos und vergleichbare Einzelsubventionen wirken selektiv, diskriminieren andere Produkte und erzeugen Mitnahmeeffekte", sagte Welcker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Der Autoabsatz sei schon vor der Krise schwach gewesen, und das liege an der Politik.

"Solange EU, Bund, Länder und Kommunen Abgasgrenzwerte fast beliebig ändern, Fahrverbote erlassen und Parkräume vernichten, muss man sich nicht wundern, wenn Autos keine Käufer finden", sagte Welcker der Zeitung und plädierte für andere Maßnahmen. "Kluge Förderung setzt am Beginn der Wertschöpfungskette an, also in Forschung und Entwicklung", sagte er. "Und sie sollte die gesamte Industrie erfassen, etwa durch eine Ausweitung des Verlustrücktrags und einer allgemeinen degressiven Abschreibung oder einer jetzt wirksamen Einführung der auf Zukunftsinvestitionen gerichteten steuerlichen Forschungsförderung."

Mit eine Entlastung bei Steuern und Abgaben sei der Nachfrageseite besser gedient. "Strohfeuer verbrennen schnell", sagte er. "Bessere Politik mit weniger Steuergeldern ist gefragt."

June 01, 2020

