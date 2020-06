Köln (ots) -Dem WDR Fernsehen gelingt es seit Jahresbeginn, immer mehr jüngereZuschauerinnen und Zuschauer für sein Programm zu gewinnen. In denjüngeren Zielgruppen der 30- bis 49-Jährigen und der 35- bis55-Jährigen hat sich der Sender im Mai an die Spitze der DrittenProgramme gesetzt. Beim Gesamtpublikum belegt das WDR Fernsehen nunRang zwei hinter dem MDR.Vor fünf Jahren hatte sich der WDR das strategische Ziel gesetzt,nicht nur das ältere Publikum zu halten, sondern vor allem diemittleren und jüngeren Altersgruppen zurückzugewinnen. Seitdemkletterte das WDR Fernsehen in der selbst gesetzten Zielgruppe der35- bis 55-Jährigen Schritt für Schritt nach oben. Mit derumfangreichen Corona-Berichterstattung liegt der WDR in dieser Gruppeunter den Dritten Programmen nun erstmals vorn.Von Januar bis Mai stieg der Marktanteil des WDR Fernsehens in derZielgruppe der 35- bis 55-Jährigen kontinuierlich von 4,3 auf 5,5Prozent. Auch in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen legte das WDRFernsehen in diesem Zeitraum zu, von 3,5 auf jetzt 4,3 Prozent. BeimGesamtpublikum kletterte der Wert von 6,8 Prozent im Januar auf 8,0Prozent im Mai - der höchste Marktanteil für das WDR Fernsehen ineinem Mai seit Mitte der 1990er Jahre.Für Jörg Schönenborn, Programmdirektor Information, Fiktion undUnterhaltung, ist dieser Erfolg ein Resultat der kontinuierlichenWeiterentwicklung des Programms in den vergangenen Jahren: "Wir habenuns ganz bewusst entschieden, mit unserem Programm auf die zuzugehen,die mitten im Leben stehen: Menschen, die Beruf und Familiemiteinander vereinbaren müssen und oft weniger Zeit fürs Fernsehenhaben als die zeitreiche ältere Generation. Für unseren Auftrag istes wichtig, alle zu erreichen."Zugpferde der Entwicklung sind die "Aktuelle Stunde" und die"Lokalzeit", die in den vergangenen Jahren in Studiogestaltung,Themenauswahl und Zuschaueransprache konsequent modernisiert wurden.Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nutzung von klassischenInformationssendungen in allen Fernsehprogrammen gestiegen, im WDRFernsehen macht sich das besonders deutlich bemerkbar: MitSpitzenwerten von 29,3 Prozent für die "Aktuelle Stunde" und 35,2Prozent für die "Lokalzeit" erreichten beide Sendungen im Mai so hoheMarktanteile wie noch nie in ihrer mehr als30-jährigen Geschichte. Bereits im März hatte die "Aktuelle Stunde"mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Rekordaufgestellt. Die "Lokalzeit" erreichte im März mit 2,16 Millionen diezweithöchste Zuschauerzahl ihrer Geschichte. Auch die "WDRextra"-Sendungen zu relevanten Anlässen waren beim Publikum sehrerfolgreich. Hinzu kamen aktuell entwickelte Sonderformate, wie zumBeispiel "Quarks extra" mit Hintergrundinformationen aus derWissenschaftsredaktion oder unterhaltsame Comedy- undKabarettangebote in der Reihe "Viren im Westen".Bei der Verjüngung seines Programms setzt der WDR außerdem aufinformative und unterhaltsam gestaltete Dokumentationen aus demWesten. Dazu gehören die Reihe "Heimatflimmern" oder dasFeuerwehr-Dokutainment-Format "Feuer und Flamme". Dessen neue, dritteStaffel erreichte jüngst in der Zielgruppe der 35- bis 55-JährigenSpitzenwerte von fast 12 Prozent Marktanteil und gehört auch in denMediatheken von WDR und ARD mit 2,35 Millionen Abrufen zu denerfolgreichsten Doku-Angeboten.Miriam Tebert, Channel Managerin WDR Fernsehen: "Entscheidend ist es,auf die aktuelle Stimmungslage und Fragen der Menschen im Landeinzugehen und schnell auch mit neuen, innovativen Angeboten einegute Balance zu finden zwischen verlässlicher aktueller Informationund Unterhaltung. Wir haben es geschafft, Programmplanung in engerZusammenarbeit mit allen Redaktionen agil umzusetzen - ein Ergebnisder intensiven Arbeit in übergreifenden Teams, mit der wir dieModernisierung des Senders in den letzten Jahren gemeinsamvorangetrieben haben."Mit den steigenden Marktanteilen hat sich in den vergangenen Monatendie Reichweite des WDR Fernsehens in Nordrhein-Westfalen deutlicherhöht: Erreichte das WDR Fernsehen im Vorjahreszeitraum (Januar bisMai) durchschnittlich 3,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer proTag, so sind es im laufenden Jahr 4,14 Millionen.Daran soll nun auch das Sommer-Programm anknüpfen: Den Auftakt machteinen Tag nach Sommeranfang "Unser Sommer". Yvonne Willicks undDaniel Aßmann präsentieren attraktive Zielen in NRW und in denangrenzenden Regionen und Ländern, geben Tipps für Kurzreisen im undrund um den Westen und stellen die Landesgartenschau in Kamp-Lintfortvor. Außerdem wird das WDR Fernsehen freitags um 21 Uhr in"Lokalzeit"-Sonderausgaben Menschen in NRW besuchen - und fragen: Wasmachen sie in der Region, wenn der Urlaub am Meer ins Wasser fällt? Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4610989