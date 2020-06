=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 22. Kalenderwoche, Frankfurt 07:50 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 14:00 DE/CDU, CSU und SPD, Treffen des Koalitionsausschusses, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Mai zu APP-Kaufprogramm und Bericht für April und Mai zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Onlineveranstaltung "Banken on Screen" zum Thema: "Raus aus dem Stillstand - Welche Wirtschaftspolitik brauchen wir jetzt?" 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Stellenindex BA-X Mai ===

