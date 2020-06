FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat in seiner heutigen Sitzung für die Annahme des vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland angebotenen Stabilisierungspakets gestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert. Der Vorstand des Airlinekonzerns hatte dem Paket bereits am Freitag formal zugestimmt. Die Aktionäre sollen auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni über das Rettungspaket abstimmen. Danach müssen noch die Wettbewerbshüter die Maßnahmen absegnen.

Die zur Stabilisierung zugesagten Kredite und Einlagen sollen anschließend so schnell wie möglich wieder zurückgeführt werden, teilte das Unternehmen mit.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley sprach von einer "sehr schwierigen Entscheidung". Der Aufsichtsrat empfehle den Aktionären, den Maßnahmen zuzustimmen. "Es muss aber deutlich gesagt werden, dass vor der Lufthansa ein sehr schwieriger Weg liegt" sagte er laut der Mitteilung. Um die Solvenz des Unternehmens zu sichern, sei eine Zustimmung der Hauptversammlung mit der erforderlichen Mehrheit notwendig, teilte das Unternehmen mit.

Die Hauptversammlung wird für die Anteilseigner in einem Livestream auf der Internetseite des Unternehmens übertragen. Auf der Tagesordnung stehen ausschließlich die mit dem WSF ausgehandelten Stabilisierungsmaßnahmen.

Der Zwischenbericht für das erste Quartal 2020 soll am 3. Juni veröffentlicht werden.

Die durch die Corona-Krise in Schieflage geratene Deutsche Lufthansa und die Bundesregierung hatten sich vor einer Woche auf ein 9 Milliarden Euro schweres Stützungsprogramm für den Luftfahrtkonzern geeinigt, das auch eine Staatsbeteiligung an dem Konzern von bis zu 25 Prozent beeinhaltet. Im Gegenzug muss sich die Lufthansa verpflichtet, an den Flughäfen Frankfurt und München je einem Wettbewerber bis zu 24 Start- und Landerechte (Slots) zu übertragen, der dann bis zu vier Flugzeuge an dem jeweiligen Drehkreuz stationieren kann.

