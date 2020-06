Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Kanada erholte sich im Mai, aber blieb unter der Wachstumsschwelle von 50 - Der USD/CAD fällt nach den Daten weiter in Richtung 1,3700 - Die wirtschaftliche Aktivität im kanadischen Fertigungssektor schrumpfte im Mai in einem schwächeren Tempo als im April, wie der Monatsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...