Stuttgart (ots) - Dass die Autoindustrie mit den Abgastricksereien den eigenen Interessen nachhaltig geschadet hat, zeigt sich auch an der eindeutigen Mehrheit von Bürgern, die laut Umfragen klar gegen die Prämie für Neufahrzeuge ist. Ihr schlechtes Image fällt den Herstellern nun auf die Füße. Dass die Manager den technischen Wandel verschlafen haben, jetzt aber abgehoben auftreten, macht es noch schlimmer. Umso mehr Gewicht erhalten die Wirtschaftswissenschaftler, die in der Prämie eine rückwärtsgewandte Politik sehen, aber kein Signal zur Modernisierung der Industrie und keinen Willen zur globalen Technologieführerschaft. Sie finden selbst in wirtschaftsnahen Unionskreisen Gehör.



