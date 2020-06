Ab Juni beginnt wieder die Erntezeit der Auberginen. Vor allem in Südeuropa, aber auch in den wärmeren Gegenden der Schweiz. Auberginen wachsen in Südeuropa in rauen Mengen, denn das Nachtschattengewächs mag es warm. Italien und Spanien sind deshalb die Hauptanbaugebiete, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Ab Juni gibt es...

Den vollständigen Artikel lesen ...