Der spanische Export von Obst und Gemüse an die EU ist in dem ersten Quartal dieses Jahres um 4.205 Millionen EUR gestiegen, 12% mehr als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, was 92% der Gesamtmenge sind. Auch die Verkäufe außerhalb der EU sind um 12,5% auf 323 Millionen EUR gestiegen, so Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern. Bildquelle:...

