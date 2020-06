Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE WOHNEN - Der absehbare Börsenaufstieg des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen in den Leitindex Dax erfüllt Mietervertreter mit Sorge. Das Unternehmen mit bundesweit 160.000 Wohnungen werde noch stärker in den Fokus internationaler Investoren rücken, hieß es beim Deutschen Mieterbund. Diese erwarteten hohe Dividenden auch vom zweitgrößten privaten Vermieter im Land. "Der Druck zu Mietsteigerungen wird daher steigen", sagte Sprecherin Jutta Hartmann. "Für Mieter ist es daher kein Grund zur Freude." Kapitalmarktbeobachter rechnen damit, dass das Berliner Unternehmen demnächst in die erste Börsenliga aufgenommen wird. Ersetzen könnte die Deutsche Wohnen in der Liste der 30 Top-Werte nach Einschätzung von Analysten die Lufthansa, deren Kurs trotz Erholung noch weiter unter dem Vor-Corona-Niveau liegt. (SZ S. 17)

HENKEL - Henkel plant trotz der Coronavirus-Pandemie und der wirtschaftlichen Konsequenzen weder Kurzarbeit noch einen Jobabbau. "Wir hatten bislang keine Kurzarbeit oder Kündigungen wegen der Coronakrise. Aktuell sehen wir dafür auch keinen Anlass bei uns", sagte Vorstandschef Carsten Knobel in einem Interview. Klar sei aber auch: "Die Krise belastet Henkel. Wir werden uns aber nicht davon abbringen lassen, unsere Strategie umzusetzen, unabhängig von der Krise". (Handelsblatt S. 16)

JACOBS - JAB-Chef Peter Harf wird auch CEO beim US-Kosmetikkonzern Coty. Nach dem Börsengang von Jacobs soll der 74-Jährige nun Coty wieder flottmachen. Der Chefstratege der Milliardärsfamilie Reimann und ihrer Investmentholding JAB hatte Coty über 30 Jahre groß gemacht. Nun will Harf den Kosmetikkonzern mit Marken wie Calvin Klein und Hugo Boss wieder auf Kurs bringen. Er setzt auf Marken von der Influencerin Kylie Jenner. "Coty braucht eine starke, aber gütige Hand", sagt Harf im Interview mit dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 18)

