Postera Capital, Europas Vorreiter in kryptospezifischen Anlageprodukten und -strategien, übernimmt das KI-basierte Analyseunternehmen Augmento 2018 begann das Berliner Fintech Augmento mit der Entwicklung des Krypto-Analysetools, womit es schnell zu einem bedeutenden Player in der Alternative Data Industry wurde. Mit der Übernahme stärkt Postera Capital seine Position als Pionier in der Kryptoberatung als auch sein Investmentvehikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...