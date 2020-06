The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA FR0010172494 REP. FSE OAT/STRIP04.2044 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010172577 REP. FSE OAT/STRIP04.2048 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010172593 REP. FSE OAT/STRIP04.2050 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010172635 REP. FSE OAT/STRIP04.2054 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372045 REP. FSE OAT/STRIP10.2033 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372052 REP. FSE OAT/STRIP10.2034 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372078 REP. FSE OAT/STRIP10.2036 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372086 REP. FSE OAT/STRIP10.2037 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372094 REP. FSE OAT/STRIP10.2038 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010466946 REP. FSE OAT/PRINCIP.2023 BD01 BON EUR NCA XFRA US379352AL15 GLOBAL MARINE 2028 BD01 BON USD NCA XFRA US38148PP843 GS BANK USA 2020 BD01 BON USD NCA TUEP XFRA US900123AX87 TURKEY 05/20 BD01 BON USD NCA XFRA US927804FG41 VIRGINIA EL. PWR 2038 BD01 BON USD NCA XFRA DE000BLB2NS2 BAY.LDSBK DAX-KO.ANL 1/14 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2TN0 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.7 DAX BD02 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2TS9 BAY.LDSBK.IS.SX5E 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2V91 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E BD02 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2WA1 BAY.LDSBK KO.ANL 10/14DAX BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4TP2 HCOB MZC 11 14/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB00MU3 LBBW HPF 15/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB01R04 LBBW OPF 15/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB01WY2 LBBW OPF 15/23 MTN BD02 BON EUR N