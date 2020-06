TAGESTHEMA

Als Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wegen des Umgangs Pekings mit Hongkong chinesische Studenten mit Beschränkungen zu belegen, hat China mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. "Jegliche Worte und Taten, welche den Interessen Chinas schaden, werden auf Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite stoßen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Montag in Peking. Das Vorgehen Washingtons stelle eine "ernsthafte Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten dar" und untergrabe die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Welche konkreten Gegenmaßnahmen Peking ergreifen könnte, sagte der Sprecher zunächst aber nicht.

Das pekingtreue Regionalparlament in Hongkong hatte am Donnerstag die Pläne der chinesischen Zentralregierung für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für die Finanzmetropole gebilligt. Das Gesetz wird nach Ansicht von Kritikern die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv beschneiden. Es soll "Abspaltung", "Subversion", "Terrorismus" und die "Gefährdung der nationalen Sicherheit" unter Strafe stellen und den offenen Einsatz der festlandchinesischen Sicherheitsbehörden in Hongkong ermöglichen.

Trump hatte am Freitag ein Einreiseverbot für mehrere chinesische Staatsangehörige angekündigt und erklärt, er werde die US-Regierung anweisen, die Politik, die Hongkong "eine andere und besondere Behandlung gewährt", einzustellen. Für chinesische Studenten, die "ein potenzielles Sicherheitsrisiko" darstellten, werde die Einreise ausgesetzt, verkündete Trump und verwies auf chinesische Wirtschaftsspionage in den USA. Zudem werde die US-Regierung beginnen, Hongkongs Sonderrechte etwa beim Zoll aufzuheben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt

22. Kalenderwoche, Frankfurt

07:50 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz),

Darmstadt

DIVIDENDENABSCHLAG

Orange SA 0,20 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Gesamtvolumen von 1,38 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR 12:30 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 3 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.922,00 -0,07 S&P-500-Indikation 3.044,25 -0,43 Nasdaq-100-Indikation 9.578,50 -0,18 Nikkei-225 22.318,38 1,16 Schanghai-Composite 2.912,09 -0,11 +/- Ticks Bund -Future 172,04 16 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.586,85 -1,65 DAX-Future 11.686,00 -0,06 XDAX 11.687,64 -0,04 MDAX 25.396,00 -0,93 TecDAX 3.185,72 0,40 EuroStoxx50 3.077,92 0,91 Stoxx50 2.919,89 0,94 Dow-Jones 25.475,02 0,36 S&P-500-Index 3.055,73 0,38 Nasdaq-Comp. 9.552,05 0,66 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,88 -50

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der DAX wird zum Handelsstart deutlich im Plus erwartet. Während es für die meisten europäischen Indizes bereits am Pfingstmontag nach oben ging, hat der DAX Nachholpotenzial. Mit Spannung dürfte an den Börsen darauf geschaut werden, wie das Konjunkturpaket aus Berlin ausgestaltet sein wird, das auf den Weg gebracht werden soll. Hier wird darauf gesetzt, dass es einmal mehr Kaufanreize für die Automobilbranche geben wird. Vieles davon dürfte allerdings bereits in den Kursen von VW & Co eingepreist sein. Mit Sorge wird auf die Entwicklung in den USA geschaut, wo es in vielen Städten erneut zu Unruhen gekommen ist. Nachdem es dort zu erneuten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Ordnungskräften kam, droht US-Präsident mit dem Einsatz von Militär im eigenen Land, um für Ruhe zu sorgen. In diesem Umfeld wird der DAX am Morgen bei 11.910 Punkten gesehen, nach 11.586 zum Freitagsschluss.

RÜCKBLICK: Fester - Die insgesamt gute Stimmung erklärten Händler mit den sehr festen Aktienkursen in Asien. Besonders positiv wurden die Aufschläge an der Börse in Hongkong zur Kenntnis genommen. Im Handel sprach man trotz der steigenden Spannungen zwischen den USA und China von Erleichterung mit Blick auf die US-Reaktion. Für etwas Ernüchterung sorgten Konjunkturdaten aus Europa. Zwar hat sich die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums im Mai leicht und in etwa wie erwartet verstärkt, die Datenreihen verharrten aber gleichwohl tief im Rezessionsbereich. Mediobanca zogen in Mailand 8,1 Prozent an. Banca Monte dei Paschi di Siena gewannen indes 1,5 Prozent. Im Handel verwies man bei Mediobanca auf Medienberichte, wonach Großunternehmer Leonardo Del Vecchio seinen Anteil auf 20 von bislang 9,9 Prozent aufstocken will. Bei Banca Monte dei Paschi di Siena setzte sich die Rally vom Wochenschluss fort. Die EU-Kommission hatte eine vorläufige Genehmigung erteilt, ein größeres Paket fauler Kredite in eine Bad Bank auszugliedern. In London stiegen Associated British Foods um 8,0 Prozent. Im Juni sollen die Modegeschäfte der Marke Primark alle wieder öffnen. Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat mit zwei Medikamenten Erfolge verbucht und eine Zulassung in den USA bzw. eine Empfehlung für eine solche in Europa erhalten. Der Kurs gewann 1,5 Prozent. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Jefferies erhöhten sich Standard Chartered um 8,6 Prozent. Nokia zogen um 4,5 Prozent an. JP Morgan hatte die Empfehlung zur Aktie des Telekomausrüsters erhöht.

DAX/MDAX/TECDAX (Freitag, 29. Mai)

Schwach - Die Hongkong-Krise hat am Freitag Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Auf die Verliererstraße gerieten vor allem die von China abhängigen Auto-Aktien. Noch stärker abwärts ging es mit den Aktien der Lufthansa, deren DAX-Abstieg mit dem schwachen Monats-Ende nun besiegelt sein dürfte. Die Anleger warteten auf die Maßnahmen, die US-Präsident Donald als Reaktion auf die Hongkong-Politik Pekings bekannt geben wollte. Teilnehmer befürchteten unter anderem eine weitere Eskalation im Handelsstreit. VW verloren 3,4 Prozent und Daimler 4,8 Prozent, BMW kamen mit einem Abschlag von 2,6 Prozent davon. VW erhöht in der Hongkong-Krise sein China-Engagement mit der Anteilsaufstockung an Jianghuai, bei Daimler sind gleich 2 chinesische Großaktionäre engagiert. Lufthansa übernahmen mit einem Minus von 6,4 Prozent die rote Laterne im DAX. Der Abstieg aus dem deutschen Leitindex lässt sich wohl nicht mehr vermeiden.

XETRA-NACHBÖRSE (Freitag, 29. Mai)

Der Gesamtmarkt habe von den Aussagen des US-Präsidenten profitiert, dessen angekündigte Maßnahmen gegen China nur von geringer wirtschaftlicher Bedeutung seien, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Zu den stark umgesetzten Titeln gehörten wie fast jeden Abend derzeit Tui, Lufthansa und Wirecard. Tui wurden 3 Prozent fester gehandelt, Lufthansa 2 Prozent.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Gestützt wurde das Sentiment von Hoffnungen auf eine raschere Erholung der Wirtschaft aufgrund von globalen Pandemie-Lockerungen. Im Konflikt um die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong wird der Ton zwischen Washington und Peking indessen rauer. Als Reaktion auf die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump wegen Pekings Griffs nach Hongkong hat China mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Konjunkturdaten zeigten indessen Licht und Schatten. Die gewalttätigen Unruhen in den USA sorgten für Verunsicherung. Coty sprangen nach einem Führungswechsel und dem Einstieg des Finanzinvestors KKR um 21 Prozent nach oben. Pfizer gaben 7,1 Prozent nach, nachdem der US-Pharmakonzern eine Phase-3-Studie für ein Brustkrebs-Medikament abgebrochen hatte. Der US-Spielebetreiber Zynga übernimmt den Videospielentwickler Peak mit Sitz in Istanbul für 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs stieg 5,6 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1126 -0,05% 1,1132 1,1115 -0,8% EUR/JPY 119,85 +0,01% 119,83 119,62 -1,7% EUR/CHF 1,0697 -0,02% 1,0699 1,0692 -1,5% EUR/GBP 0,8912 +0,01% 0,8911 0,8922 +5,3% USD/JPY 107,72 +0,05% 107,66 107,61 -1,0% GBP/USD 1,2485 -0,06% 1,2493 1,2459 -5,8% USD/CNH 7,1285 -0,00% 7,1285 7,1368 +2,3% Bitcoin BTC/USD 10.100,01 4,701 9.646,51 9.523,26 +40,1%

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar nach angesichts weiterer globaler Lockerungen der Corona-Maßnahmen, der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,65 35,44 +0,6% 0,21 -39,4% Brent/ICE 38,62 38,32 +0,8% 0,30 -38,7%

