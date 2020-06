Was man hat, gibt man so schnell nicht mehr her. Vor allem nicht in einem Markt wie diesem, in den so viel große Erwartungen eingepreist sind. Viele Aktien liegen zu Recht noch am Boden, andere sind derart weit vorausgelaufen, dass sie seitens der Bewertung her sehr teuer sind. Dadurch ist die Dynamik in den letzten Wochen geringer geworden.

