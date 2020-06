TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich weiter zugelegt. Auftrieb hätten zum einen die leicht positiven Vorgaben der US-Börsen gegeben, hieß es von Börsianern. Zum anderen herrsche weiter Optimismus angesichts der zunehmenden Lockerungen von Maßnahmen gegen die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus und über die Öffnungen der Volkswirtschaften weltweit.



Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 1,19 Prozent höher bei 22 325,61 Punkten. Anleger reagierten auch in Tokio erleichtert über die fortgesetzte stufenweise Wiedereröffnung des Landes.



In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,35 Prozent auf 3985,70 Punkte zu. Der Hang Seng gewann zuletzt 0,62 Prozent auf 23 879,00 Punkte./ck/jha/

