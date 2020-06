Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien, Köln (pts006/02.06.2020/08:30) - Von den Standorten Wien und Köln aus fungiert TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA als neutraler, objektiver und unabhängiger Partner von Wirtschaft und öffentlichen Institutionen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von TÜV TRUST IT ( https://www.it-tuv.com ) stehen die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken. Die Leistungen konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance sowie Zertifizierung und Schulung. Andreas Köberl, Geschäftsführer von TÜV TRUST IT in Österreich: "Mit maßgeschneiderten und an relevanten Standards orientierten Prüf-, Zertifizier- und Beratungsleistungen leistet TÜV TRUST IT einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Informationswerten für die Unternehmens-IT ebenso wie für industrielle Systeme." Gerade bei industriellen Systemen sei das Gefahrenpotenzial nämlich gänzlich anders strukturiert als bei der klassischen Unternehmens-IT, betont Köberl. "Durch den Ausfall von Maschinen und Anlagen können erhebliche Schäden entstehen. Darüber hinaus können Menschen durch den Ausfall von Systemen oder deren Fehlfunktion in Gefahr geraten." TÜV TRUST IT macht mit seiner Expertise neben der Unternehmens-IT und der Smart Factory natürlich auch das Smart Home sicher. Simulierte Cyber-Angriffe gegen unternehmerische Infrastrukturen erzielten im Übrigen auch immer nachhaltige betriebswirtschaftliche Effekte, versichert Andreas Köberl. Es sei dadurch in der Regel eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus weit über die Verbesserung rein technischer Sicherheitsmaßnahmen möglich: https://www.it-tuv.com Rückfragehinweis: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH | Wienerbergstraße 11 | Turm B, 2. Stock A-1100 Wien | +43 (0) 5 0454 - 1000 | info@tuv-austria.com | https://www.it-tuv.com (Ende) Aussender: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH Ansprechpartner: Alexander Zeppelzauer Tel.: +43 (0)504 54-8179 E-Mail: trustIT-Wien@tuv.at Website: www.it-tuv.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200602006

