Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am Dienstag nach der Feiertagspause mit satten Gewinnen.Der DAX beginnt den Handelstag mit einem satten Plus von 2,67 Prozent auf 11.896,70 Punkte und kommt damit auch der runden Marke von 12.000 Stellen schon sehr nahe.Nach dem verlängerten Pfingstwochenende winken den Anlegern am Dienstag im DAX deutliche Gewinne. Allmählich kann der DAX erstmals seit Anfang März wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten liebäugeln. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...