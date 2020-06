FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind zu Handelsbeginn leicht gestiegen. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 171,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,422 Prozent.



Die Zuspitzung der Lage in den USA hat den Anleihemarkt zunächst wenig bewegt. US-Präsident Donald Trump will die Unruhen notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. In mehreren US-Metropolen kam es in der siebten Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt ausarteten. Die Entwicklung könnte die Wirtschaft in den USA zusätzlich zur Corona-Krise belasten.



Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Tagesverlauf nicht erwartet. Im Wochenverlauf richtet sich der Blick vor allem auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Ausweitung des in der Krise aufgelegten Anleihekaufprogramms PEPP halten Beobachter für möglich./jsl/la/jha/

