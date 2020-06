FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Pfingstwochenende ist der Dax am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 2,53 Prozent auf 11 879,70 Punkte. Allmählich kann er damit wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten liebäugeln, die er Anfang März im Zuge des Corona-Crashs aus den Augen verloren hatte.



Mit dem besonders rasanten Plus vollzieht der Dax den positiven Wochenstart an den internationalen Börsen nach. Infolge einer Erleichterungsrally, die zu Wochenbeginn an der Hongkonger Börse einsetzte, seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, hieß es. Für den MDax ging es vor diesem Hintergrund um 1,96 Prozent nach oben auf 25 893,50 Punkte. Der EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 1,23 Prozent auf 3115,80 Zähler./tih/jha/



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

