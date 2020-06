Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump kündigt hartes Vorgehen gegen Randalierer an und spricht von "Terror"

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Gewaltausbrüche bei den seit einer Woche andauernden Anti-Rassismus-Protesten ein hartes Vorgehen gegen Randalierer angekündigt und den Einsatz der Armee angedroht. In einer Rede bezeichnete Trump die Ausschreitungen als "Akte von inländischem Terror". Sollten Städte und Bundesstaaten nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen, werde er Soldaten entsenden und damit "das Problem schnell für sie lösen".

Ausgangssperre in Washington verlängert und ausgeweitet

Angesichts der erneuten Ausschreitungen nahe des Weißen Hauses ist die Ausgangssperre in der US-Hauptstadt Washington verlängert und ausgeweitet worden. Bürgermeisterin Muriel Bowser kündigte ein Ausgangsverbot ab 19.00 Uhr bis Dienstagmorgen an. Die Sperre wird auch in der Nacht zu Mittwoch gelten. Eine erste Ausgangssperre wegen der Ausschreitungen am Rande von Anti-Rassismus-Protesten war am Sonntagabend um 23.00 Uhr in Kraft getreten.

UN-Generalsekretär Guterres mahnt Untersuchungen zu Polizeigewalt in den USA an

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Ermittlungen zu Polizeigewalt bei den Anti-Rassismus-Protesten in den USA angemahnt. Die Behörden müssten im Umgang mit Demonstranten zurückhaltend agieren, sagte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric in New York. In den vergangenen Tagen seien Fälle von Polizeigewalt beobachtet worden. Alle diese Fälle müssten untersucht werden. Zugleich mahnte Dujarric, die Proteste müssten friedlich bleiben.

Hongkongs Regierungschefin wirft den USA "Doppelmoral" vor

Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, hat den USA angesichts des Vorgehens der dortigen Sicherheitskräfte gegen Randalierer bei den Anti-Rassismus-Protesten eine "Doppelmoral" vorgeworfen. Es lasse sich nun sehen, wie die US-Behörden mit Randalierern umgingen, sagte Lam in einer Pressekonferenz. Zu den Protesten in Hongkong habe es eine andere "Position" der USA gegeben, merkte sie mit Blick auf Kritik am Vorgehen der Hongkonger Polizei an.

Chinas Zentralbank kauft Kredite regionaler Banken auf

Chinas Zentralbank will mit gezielten Maßnahmen erreichen, dass die Geschäftsbanken ihre Kreditvergabe verstärken und den von der Coronavirus-Pandemie hart getroffenen kleinen Firmen mehr Zeit zur Rückzahlung ihre Verbindlichkeiten geben. Geplant sind Aufkäufe von Darlehen regionaler Banken und Zinsswaps, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte.

Teuerung in Südkorea im Mai auf Achtmonatstief

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea ist angesichts der Coronavirus-Pandemie im Mai auf ein Achtmonatstief gefallen. Der Verbraucherpreisindex ging um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zurück, nachdem er im April noch um 0,1 Prozent gestiegen war, wie das Statistikamt mitteilte.

Australische Notenbank sieht positive Signale

Die australische Notenbank schlägt trotz aller Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie zuversichtlichere Töne an. Sie geht zwar weiterhin davon aus, dass die Unsicherheit für die Wirtschaft noch geraume Zeit anhalten wird, der Ausblick sehe aber etwas besser aus. Bei der Ratssitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag wurde der Leitzins von 0,25 Prozent nicht angetastet, auch die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe blieb unverändert.

Berenberg: Geldpolitische Logik spricht für PEPP-Aufstockung

Berenberg sieht eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihr Pandemiekaufprogramm PEPP aufstockt, vermutlich um 500 Milliarden Euro. Nach Aussage von Chefvolkswirt Holger Schmieding kann die EZB zwar nicht sehr viel mehr tun, um die aus der Corona-Pandemie entstandende Rezession zu dämpfen, doch sprechen aus seiner Sicht sowohl die Fakten als auch die Psychologie für eine PEPP-Aufstockung.

Barclays: EZB stockt PEPP um mindestens 500 Mrd Euro auf

Barclays erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) das Pandemiekaufprogramm PEPP in dieser Woche um mindestens 500 Milliarden Euro aufstocken wird. Zu den weiteren Lockerungsoptionen rechnen die Analysten dieses Hauses eine großzügigere Freistellung der Banken vom negativen Einlagenzins der EZB und die Einbeziehung von "Fallen Angels" und Commercial Paper in das PEPP.

Großbritannien zählt niedrigste Zahl an Corona-Toten seit zehn Wochen

In Großbritannien ist die Zahl der täglichen Corona-Toten auf den niedrigsten Stand seit Beginn der landesweiten Ausgangsbeschränkungen vor gut zwei Monaten gefallen. 111 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden gestorben, sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bei einer Pressekonferenz in London. Dies sei ein "bedeutender Fortschritt" bei der Eindämmung der Pandemie.

Spanien meldet ersten Tag ohne Corona-Toten seit drei Monaten

Spanien hat seinen ersten Tag ohne Todesopfer des neuartigen Coronavirus seit drei Monaten gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien keine weiteren Opfer der Pandemie gemeldet worden, sagte der Leiter des spanischen Koordinationszentrums für Gesundheitsnotfälle, Fernando Simón, bei einer Pressekonferenz in Madrid. Dies sei "sehr, sehr positiv". Auch die Zahl der Neuinfektionen sei gefallen.

Tschechien erlaubt ab 15. Juni weitgehend uneingeschränktes Reisen in Europa

Die tschechische Regierung erlaubt ihren Bürgern ab dem 15. Juni uneingeschränktes Reisen in die meisten europäischen Länder. "Wir können ab dem 15. Juni durch Europa reisen", schrieb Gesundheitsminister Adam Vojtech im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nach Reisen in europäische Länder, in denen die Corona-Pandemie noch nicht gut eingedämmt sei, könne aber bei der Wiedereinreise ein Corona-Test verlangt werden.

UN-Luftfahrtorganisation empfiehlt ein Meter Abstand zwischen Passagieren

Die UN-Luftfahrtorganisation ICAO empfiehlt Temperaturmessungen, das Tragen von Masken, sowie Abstände von einem Meter zwischen den Passagieren an Bord als Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus im künftigen Flugverkehr. Die zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, anderen UN-Unterorganisationen sowie der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA) erarbeiteten Empfehlungen wurden veröffentlicht.

Laschet fordert strukturelle Entlastung der Kommunen

Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Dienstag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine strukturelle Entlastung für die Kommunen gefordert. "Die Städte und Gemeinden haben durch den Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie massive Ausfälle bei der Gewerbesteuer", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Gleichzeitig sind sie es, bei denen jetzt die sozialen Folgekosten landen."

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Mai -1,7% gg Vm; +1,8% gg Vj

Südkorea BIP 1Q revidiert -1,3% (vorläufig: -1,4%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,4% (vorläufig: +1,3%) gg Vorjahr

Südkorea BIP 2019 revidiert +2,0% (vorläufig: +2,0%) gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Mai +2,65% gg Vorjahr (Apr: +2,85%)

Brasilien Handelsbilanz Mai Überschuss 4,5 Mrd USD (Apr: Überschuss 6,7 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.