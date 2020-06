EURUSD zeigt sich bullisch mit Kurs auf die Marke um 1,12400 USD. AUDUSD wartet nach dem Bruch des letzten Widerstandes mit Kaufmomentum auf und im NASDAQ steht der Test des Allzeithochs in greifbarer Nähe. EURUSD nächstes Ziel 1,12400 Tickmill-Analyse: EURUSD im Rallymodus EURUSD hat die gesteigerte Nachfrage inzwischen in den Widerstandsbereich um 1,11500 USD ansteigen lassen. An diesem ehemaligen Verkaufsbereich wird sich nun entscheiden, ob es Rücksetzer unter 1,11000 USD hin zu den Bewegungstiefs ...

