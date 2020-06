Die Anleger in Frankfurt trotzen den Unruhen in den USA und der Furcht vor einem neuerlichen Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Angetrieben von der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur von der Corona-Krise startete der Dax am Dienstag mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 11.882 Punkte in den Handel.

Den vollständigen Artikel lesen ...