BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses zum Konjunkturpaket hat die SPD-Spitze ihren Widerstand gegen eine Autokauf-Prämie für Verbrennungsmotoren bekräftigt. Die CDU hingegen will einen Kaufanreiz auch für Diesel und Benziner, um den Absatz in der für Deutschland wichtigen Automobilindustrie in Schwung zu bekommen.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sagte am Dienstag im ZDF, dass der "Umstieg" in umweltfreundlichere Autos vom Steuerzahler finanziert werden sollte.

"Diese Automobilindustrie hat Milliarden-Gewinne eingefahren, sie kann ihre Produkte selbst verbilligen. Aber wir müssen helfen, die Technologie in die Zukunft zu richten", so der Co-Vorsitzende der SPD. Den Sozialdemokraten gehe es darum, die Beschäftigung in der Automobilindustrie sichern zu helfen. "Aber nicht, indem wir das Produkt verbilligen."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Dienstag um 14 Uhr für Entlastungen der Kommunen und einen Familienbonus plädiert. Anders als Walter-Borjans will er bei einem Autokauf-Anreiz auch die Benziner und Dieselautos einbeziehen.

"Er muss auf Nachhaltigkeit bezogen sein, darf aber kein reines E-Auto-Förderprogramm werden", sagte Laschet der Augsburger Allgemeinen. "Auch der Kauf von Autos mit umweltfreundlichem Verbrennungsmotor müsste angekurbelt werden. Denn die Elektromobilität fördern wir schon stark - leider ohne die erhofft starke Wirkung."

Hilfen für die Kommunen

Für Walter-Borjans ist es zwischen Union und SPD unstrittig, den Kommunen zu helfen. Für das Koalitionstreffen erwartet er eine Einigung auf finanzielle Unterstützung, auch wenn die von der SPD geforderte Altschulden-Übernahme der Kommunen in Teilen der Union auf einige Skepsis stößt.

"Wir müssen die Kommunen auf eine sichere Basis stellen und wir müssen dann dafür sorgen, dass die Kosten die sie haben durch höhere Sozialausgaben und geringere Steuereinnahmen ausgeglichen werden", so der SPD-Chef. "Ich glaube, da wir werden aber durchaus etwas finden können."

Es sei wichtig, dass Altschulden der Kommunen auf Bund und Länder übertragen werden, da diese die Investitionen der Kommunen behinderten. Auch müssten coronabedingte Steuerausfälle ausgeglichen werden.

Auch Laschet will eine "wirksame Hilfe" für die Kommunen und zeigte sich gegenüber der Altschulden-Befreiung nicht grundsätzlich abgeneigt. Nordrhein-Westfalen unterstütze schon länger eine Altschuldenlösung. Aber das Ergebnis der Gespräche müsse klar sein. "Wir machen uns nun stark für eine signifikante Entlastung bei den Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger", so Laschet. "Der Bund legt hierzu die Rahmenbedingungen gesetzlich fest und ist nicht zuletzt auch deshalb in der Pflicht, hier seinen Finanzierungsanteil wesentlich zu erhöhen. Wir bekämpfen damit auch nachhaltig das Altschuldenproblem an der Wurzel."

SPD lehnt Soli-Abschaffung ab

Die SPD erneuerte auch ihren Widerstand gegen die von der Union geforderte vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die Union fordere diese Steuersenkung und gleichzeitig sagte diese, für einen Familienbonus für Kinder, für Sozialhilfeempfänger, für Verlängerung von Kurzarbeitergeld sei kein Geld da. "Da habe ich andere Präferenzen als die Unionsparteien sie haben", so Walter-Borjans.

Laschet drängte beim Thema Steuern auf Maßnahmen, die den Unternehmen sofort mehr Liquidität bringen, etwa Änderungen beim Vorsteuerabzug oder Entlastung bei den Energiekosten.

"Eine ganz große Steuerreform aber wird man so schnell nicht hinbekommen. Das ist eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode", so Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt. "Aber natürlich brauchen wir auch eine Entlastung der Steuerzahler."

Walter-Borjans und Laschet plädieren zudem für die Zahlung eines einmaligen Familienbonus. In der SPD gibt es Forderungen nach einem Bonus von 300 Euro pro Kind. Laschet hat eine Zahlung von 600 Euro pro Kind ins Spiel gebracht. "Die Familien haben durch die Einschränkungen bei Kitas und Schulen in der Corona-Pandemie besonders viel geschultert", so Laschet. "Das zu würdigen, fände ich ein wichtiges Signal. Ich finde schon, dass im Konjunkturpaket des Bundes auch etwas gerade für Familien gemacht werden sollte, ja."

