Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar nur wenig verändert tendiert. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1128 Dollar nach 1,1116 USD beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 21.00 Uhr zuletzt im Bereich von 1,1130 Dollar notiert.Marktbeobachter berichteten von einem ruhigen Frühhandel und verwiesen auf fehlende Impulse. Im Verlauf der abgelaufenen Woche konnte der ...

