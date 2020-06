BERLIN (dpa-AFX) - Eine Autokaufprämie sollte nach den Worten von Unionsfraktionsvize Andreas Jung auch einen ökologischen Anspruch haben. Eine Abwrackprämie alter Art sei ausgeschlossen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im SWR vor Beratungen der Koalition. Die Spitzen von Union und SPD treffen sich am Nachmittag zu Beratungen über ein möglicherweise 80 Milliarden Euro schweres Programm zur Milderung der konjunkturellen Folgen der Corona-Krise. Auf dem Tisch liegen Vorschläge zur Unterstützung von Familien, Unternehmen und Kommunen.



Einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, rief die Koalition zu Vorsicht bei den geplanten Ausgaben auf. "Es ist nicht das Geld der Bundesregierung, sondern es ist das Geld der Steuerzahler in Deutschland", sagte der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". "Man darf jetzt auch nicht kleckern, man muss klotzen. Aber: Man muss es an der richtigen Stelle tun."/shy/DP/jha

