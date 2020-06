Du könntest 100 verschiedene Analysten fragen, was sie über den Kauf und Verkauf von Aktien während COVID-19 denken, und erhältst vielleicht 100 verschiedene Meinungen. Das ist das Tolle an der Nachverfolgung von Hedgefonds. Man kann sehen, wo Smart Money hineingesteckt wird, und man kann sehen, ob Manager meinen, was sie sagen. Wenn du 1.000 Dollar zum Investieren hast, könnte jetzt eine großartige Gelegenheit sein, eine Position zu initiieren, und Milliarden-Dollar-Hedgefonds-Manager haben Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...