NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die branchenweit führende digitale Effektivität des Mobilfunkkonzerns sowie seine Widerstandskraft mit Blick auf die Corona-Krise würden nicht ausreichend wertgeschätzt, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum in Europa sei weiter ein wichtiger Treiber. Kurzfristige Covid-19-Verwerfungen rückten nun in den Hintergrund zugunsten mittelfristiger Widerstandskraft./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 02:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

