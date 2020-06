Mumm kompakt - Unterschiedliche wirtschaftliche Aussichten prägen das Bild

Sowohl in den USA, als auch in der Eurozone liegen die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe zumeist zwischen 30 und 40 und damit immer noch weit von klarer Zuversicht entfernt.

Während der Index einzig in Italien auf 45,4 Punkte relativ deutlich anstieg, gaben die Aussichten in anderen Staaten deutlich nach. Vor allem in Indien mit einem aktuellen Stand von 30,8 ist die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes schlecht und verdeutlicht, dass die wirtschaftliche Auswirkungen der Coronakrise besonders in vielen Schwellenländern gerade erst anfangen zu wirken.

