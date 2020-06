London (ots/PRNewswire) - CIOs und Führungskräfte in Technologieunternehmen stehen aufgrund von COVID-19 vor einer unsicheren Zeit mit der Aussicht auf eine wirtschaftliche Situation, die sich schnell verschlechtert. In allen Branchen schrumpfen Technologiebudgets, und Investitionen in Software, die Auslagerung von Technologie und technisches Personal werden reduziert. Daher müssen Unternehmen in dieser Zeit kontinuierlicher Veränderungen ihre Prioritäten neu bewerten und ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit beweisen. Vor diesem Hintergrund hat Forrester heute die kostenlose Webcast-Serie "Adapt to Win: The Future of Technology in EMEA" vorgestellt,die vom 8. bis 10. Juni stattfinden wird. Hier lernen Führungskräfte in Unternehmen, wie sie diese Veränderungen bewältigen können.Die Serie umfasst Webinare, kostenlose Anleitungen und Forschungsberichte mit dem Schwerpunkt auf dem Geschäftsklima in Europa, dessen Entwicklung sowie Ratschlägen, wie sich Unternehmen proaktiv an die veränderten Marktkräfte anpassen können. Analysten von Forrester präsentieren ihre Sichtweisen und geben Führungskräften in Technologieunternehmen in EMEA die Tools und Einblicke an die Hand, die sie benötigen, um ein anpassungsfähiges Unternehmen zu führen."Wenn die Unternehmen in Europa in die nächste Phase dieser globalen Pandemie eintreten, wird die neue 'Normalität' durch kontinuierliche Veränderungen charakterisiert sein", erklärt der Vizepräsident und Leitende Analyst von Forrester, Pascal Matzke. "Auf der einen Seite werden Kunden zurückhaltender investieren, auf der anderen Seite haben die Mitarbeiter die Möglichkeiten und Einschränkungen von Remote-Arbeit kennengelernt. Intelligente Unternehmen, die sich von COVID-19 erholen und für die Zukunft wappnen möchten, müssen Technologie in den Mittelpunkt ihrer Strategien stellen. Nur so können sie in der sich kontinuierlich verändernden Welt Schritt halten - also nicht nur überleben, sondern Erfolg haben."Die Webcast-Serie zur Zukunft von Technologie in EMEA bietet folgendes Programm:Montag, 8. Juni:09:00 - 09:30 Uhr (BST): Innovating With Emerging Tech In A Time Of Scarcity, Martha Bennett, Vizepräsidentin & Leitende Analystin14:00 - 14:45 Uhr (BST): Future Of Jobs In Europe, Dan Bieler, Leitender AnalystDienstag, 9. Juni:09:00 - 09:45 Uhr (BST): Lessons Learned From The COVID-19 Crisis, Laura Koetzle, Vizepräsidentin & Konzerndirektorin14:00 - 14:45 Uhr (BST): Avoiding Automation Disaster, Diego Lo Giudice, Vizepräsident & Leitender Analyst, und Bernhard Schaffrik, Leitender AnalystMittwoch, 10. Juni:09:00 - 09:45 Uhr (BST): Being Open Lessons On Innovation From Financial Services, Jacob Morgan, Senior-Analyst15:00 - 15:30 Uhr (BST): Make Your Digital Transformation Ethical And Transparent To Win In A Post Pandemic World, Enza Iannopollo, Senior-AnalystinQuellen:- Unter Forrester's Future Of Technology In EMEA Hub finden Sie weitere Informationen und die Anmeldung.- Unter COVID-19 Insights Hub von Forrester erhalten Sie aktuelle Leitfäden, mit denen Führungskräfte die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf geschäftliches Wachstum und Mitarbeiter bewältigen können.- Pressevertreter, die an einer Teilnahme an der Webcast-Serie interessiert sind, wenden sich bitte an press@forrester.com (mailto:press@forrester.com). Informationen zu ForresterForrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Führungskräften im Bereich Unternehmen und Technologie zusammen, um kundenorientierte Visionen, Strategien und Aktivitäten zu entwickeln, die Wachstum fördern. Die einzigartigen Erkenntnisse von Forrester basieren auf jährlichen Umfragen bei mehr als 690.000 Verbrauchern und Führungskräften weltweit, strengen und objektiven Methoden und dem uns offengelegten Know-how unserer innovativsten Kunden. Durch unsere eigenen Forschungstätigkeiten, Daten und Analysen, maßgeschneiderte Beratungsangebote, exklusive Peer-Groups, Zertifikate und Veranstaltungen revolutionieren wir das Wachstum von Unternehmen im Zeitalter der Kundenorientierung. Weitere Informationen erhalten Sie unter forrester.com.Pressekontakt:Michael Burnermburner@forrester.com+49 160 56 70 497Original-Content von: Forrester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128658/4611298