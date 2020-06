Der Finanzdienstleister Ökoworld AG (ISIN: DE0005408686) will den Aktionären eine höhere Dividende ausschütten. Wie am Dienstag berichtet wurde, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 62 Cent für die Vorzugsaktionäre vor, nachdem im Vorjahr 40 Cent für die Vorzugsaktien ausbezahlt wurden. Die Hauptversammlung ist für den 26. Juni 2020 geplant. "Im Jahr 2019 wurde für das Berichtsjahr 2018 ...

