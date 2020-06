Nachdem auch der Silberpreis zu Beginn der Corona-Krise kräftige Verluste erleiden musste und im Tief am 18.03.20 bis auf 11,64 US Dollar abrutschte, wurde am 20.03.20 mit Übersteigen des Vortageshochs bei 12,31 USD ein neues Kaufsignal generiert. In der Folge konnte ein schöner Aufwärtstrend etabliert werden, welcher nach wie vor Gültigkeit besitzt. Nach einer kleineren Konsolidierungsphase um die 200-Tage Linie (blau im Chart), setzt sich der Trend in den letzten Börsensitzungen weiter fort. Aktuell ...

