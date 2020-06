Das US-Elektroauto-Startup Rivian hat die Arbeiten an seinem Werk in Normal im US-Bundesstaat Illinois nach der Unterbrechung durch die Pandemie wieder aufgenommen und meldet nun, dass es beim Zeitplan für die von Amazon bestellten Elektro-Lieferwagen keine Verzögerungen geben soll. Dagegen hatten die US-Amerikaner bereits in einem frühen Stadium der Pandemie-Entwicklung - konkret am 7. April - bekanntgegeben, ...

