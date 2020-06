02.06.2020 - DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) ist "durch" - Corona hat keine wesentlichen/langfristigen Auswirkungen auf das Geschäft gehabt. Das Unternehmen reagierte proaktiv auf die seinerzeit aufkommende Covid-19-Pandemie und konnte so die Folgen für Mieter und Unternehmen mildern. In unserem Interview aktuell zu Corona und Auswirkungen am 16.03. 2020 äußerte sich Matthias Schrade, CEO DEFAMA: "Wir haben diejenigen unser Mieter, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, zu einer freiwilligen Schließung ihrer Geschäfte aufgefordert, um die Ausbreitung des Coronavirus ...

