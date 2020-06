FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 165 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 600 (530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES GYM GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 220 PENCE - BERENBERG CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 850 (870) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TUI TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 350 (950) PENCE - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 400 (280) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9100 (8780) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1517 (1568) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 540 (640) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1565 (1790) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 617 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (2150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1040 (920) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES MELROSE INDUSTRIES WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 145 P - MORGAN STANLEY RAISES AVAST PRICE TARGET TO 525 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BODYCOTE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BURBERRY TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES LANCASHIRE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 800 (670) PENCE - RBC RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 220 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (790) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4400) PENCE - 'BUY'



- DEUTSCHE BANK RAISES AUTO TRADER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 680 (565) PENCE



