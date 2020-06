Lufthansa: Der schwierige Teil kommt erst noch

Derzeit schauen sich Anleger verstärkt in Branchen um, die besonders hart von Corona getroffen wurden, nach einem möglichen Erholungspotenzial um. Dieses scheint der Markt auch im Fall der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) erkannt zu haben. Vor allem, da nun auch der Aufsichtsrat der Kranich-Airline mit dem Rettungsplan leben kann. Die Jubelstürme dürften jedoch nicht lange anhalten.

Harte Auflagen

Nach dem Vorstand hat nun auch der Aufsichtsrat der Lufthansa den mit der Bundesregierung ausgehandelten Staatshilfen zugestimmt. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2020 sollen dies auch die Aktionäre des DAX-Konzerns tun.

Dem Lufthansa-Aufsichtsrat hatten vor allem die Auflagen der EU-Kommission für das Rettungspaket Bauchschmerzen bereitet. Vor allem die Abgabe der in der Branche sehr begehrten Start- und Landerechte in Frankfurt und München schmerzt. Allerdings ist die Lufthansa nach dem jüngsten Markteinbruch in der zivilen Luftfahrt auf Hilfen angewiesen.

