Laut Börsianern herrscht nach wie vor Optimismus über die längerfristigen Perspektiven, die die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmassnahmen in der Corona-Krise mit sich bringen.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Unterstützung kam von positiven Vorgaben der Börsen in den USA und Asien. Laut Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK herrscht nach wie vor Optimismus über die längerfristigen Perspektiven, die die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmassnahmen in der Corona-Krise mit sich bringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...