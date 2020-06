Der Winterthurer Industriekonzern hat im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März) mehr umgesetzt und mehr verdient.Winterthur - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März) mehr umgesetzt und mehr verdient. Die Corona-Pandemie hinterliess aber im Bestellungseingang erste Spuren. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 629,6 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei der Profitabilität machte die Gesellschaft noch grössere Fortschritte:

