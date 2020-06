ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1620 Pence belassen. Die Erkenntnis über das Wachstum des Versicherers in Asien sei maßgeblich für den Investmentansatz, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei bei dem Papier allerdings Vorsicht angebracht wegen der Wachtumsperspektiven in diesem Jahr und der Unsicherheiten in Hongkong./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541

