In einem ersten Schritt spendet AMD Supercomputer an drei US-Universitäten: Die New York University (NYU), das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die Rice University bekommen Hochleistungsrechenzentren für ihre Covid-19-Forschungsprogramme. Die Aktie konsolidiert nach der Rallye im April, aber die 50-Tages-Linie hält!Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Penguin Computing hat AMD auch ein Rechenzentrum zur Corona-Forschung für Wissenschaftler auf der ganzen Welt eingerichtet. Per Fernzugriff ...

