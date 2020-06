Es sind schockierende Bilder, die in den letzten Tagen live aus den USA in die Wohnzimmer der Welt ausgestrahlt werden. Das Regime in Washington hetzt die Nationalgarde auf friedliche Demonstranten und droht den Gouverneuren - ohne ein Recht dazu zu haben - damit, schwer bewaffnetes Militär in ihre Staaten zu schicken. Man würde solche Szenen eher in Venezuela, Russland oder Saudi-Arabien erwarten. Andererseits hat es sich in den letzten vier Jahren abgezeichnet, dass Amerika zunehmend den Weg in ...

