"Juli bis September schlechtere Börsenmonate - sonst wäre Dax bei 35.000 Punkten"

"Sell in May and go away" - diese Börsenweisheit ist sogar statistisch bewiesen. Die Monate Juli, August und September sind für den Dax schwächer. "Man hat eine empirische Grundlage - das ist nicht bei allen Weisheiten so.

Würde man den Dax saisonal berechnen, würde er bei 35.000 Punkten stehen", sagt Christian W. Röhl. In den USA ist diese Saisonalität nicht so stark ausgeprägt - woran liegt das? "Ein wesentliches Thema ist die Dividende. Im Dax ist die sehr stark auf April und Mai fokussiert. Im S&P500 haben wir diesen Effekt das ganze Jahr über. Hinzu kommt, dass man in den USA nicht so schnell hysterisch reagiert."

