NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist wegen der Corona-Krise weiter gesunken. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit gab nach dem deutlichen Rückgang im April im Mai noch einmal um 3 auf 91 Punkte nach. Mit einem Minus von 38 Punkten unterschreite der BA-X seinen Vorjahreswert beträchtlich, teilte die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg mit.



Danach ging der Personalbedarf in allen Branchen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Fast die Hälfte des Rückgangs gehe auf die abnehmende Nachfrage in Zeitarbeit und Industrie zurück. Besonders betroffen von den Corona-Maßnahmen ist nach Angaben der Arbeitsmarktexperten das Gastgewerbe, wo 42 Prozent weniger Stellen gemeldet waren. Bei Verkehr und Logistik sanken diese um ein Drittel. Auch in anderen Wirtschaftszweigen - bis auf öffentlichen Dienst und Landwirtschaft - gab es einen Rückgang im zweistelligen Prozentbereich.



Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 angegeben wurde. Im April lag der Stellenindex erstmals unter dem Referenzwert. Auch im Mai war er niedriger./igl/DP/jha

