Enertrag, Greenpeace Energy und andere Unternehmen sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung. Im Entwurf zur Nationalen Wasserstoffstrategie heißt es, der regulatorische Rahmen könnte so geändert werden, dass Strom- und Gasnetzbetreiber sich an ein oder zwei Modellprojekten beteiligen dürfen.Auf der einen Seite braucht Deutschland eine große Menge an Elektroyseur-Leistung, um genug grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr herstellen zu können. Auf der anderen Seite würden die Stromnetzbetreiber Amprion und Tennet zusammen mit Gasnetzbetreibern gerne große Elektrolyseure ...

Den vollständigen Artikel lesen ...