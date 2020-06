Apple hat den Preis für eine Verdopplung des RAM von acht auf 16 Gigabyte im Macbook Pro 13 in Deutschland verdoppelt. Andere Geräte sind offenbar nicht betroffen. Anfang Mai hatte Apple eine neue Version seines Macbook Pro 13 vorgestellt, bei der statt der fehleranfälligen Butterfly-Tastatur wieder die bewährte Scherenmechanik zum Einsatz kommt. Im t3n-Test hat uns das Schreibgefühl "absolut überzeugt". Jetzt hat Apple die RAM-Preise für das 13-Zoll-Macbook deutlich erhöht. Wer etwa in Deutschland statt acht Gigabyte 16 Gigabyte RAM haben will, muss sogar...

