Der russische Sicherheitsanbieter Kaspersky warnt vor einer Welle von gezielten Angriffen auf Industriefirmen - auch in Deutschland. Die Hacker setzen dabei auf die Malware Mimikatz. In den vergangenen Monaten haben unbekannte Hacker offenbar zielgerichtet Industriefirmen sowie deren Zulieferer unter Beschuss genommen. Betroffen sind laut einer Analyse der Sicherheitsforscher von Kaspersky Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Japan. Die Hacker greifen bei ihren Angriffen auf maßgeschneiderte E-Mails sowie die in der Szene immer beliebter werdende Malware Mimikatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...