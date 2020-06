Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:13 Uhr)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.072,00 +0,48% -4,99% Euro-Stoxx-50 3.156,97 +2,57% -15,71% Stoxx-50 2.962,74 +1,47% -12,94% DAX 12.027,37 +3,80% -9,22% FTSE 6.230,73 +1,04% -18,24% CAC 4.859,87 +2,04% -18,70% Nikkei-225 22.325,61 +1,19% -5,63% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,8 0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,35 35,44 +2,6% 0,91 -38,3% Brent/ICE 39,30 38,32 +2,6% 0,98 -37,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.740,42 1.739,90 +0,0% +0,52 +14,7% Silber (Spot) 18,28 18,30 -0,1% -0,02 +2,4% Platin (Spot) 845,25 852,00 -0,8% -6,75 -12,4% Kupfer-Future 2,48 2,47 +0,4% +0,01 -11,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen stehen die Zeichen auf einen neuerlichen positiven Tag, nachdem Dow-Jones-Index & Co bereits an fünf der vergangenen sechs Handelstage zulegen konnten. Dahinter stehen Konjunkturdaten, die zuletzt vermehrt Hinweise lieferten, dass sich der Abschwung in den USA als Folge der Corona-Krise verlangsamt hat, ebenso wie Hoffnungen, die Pandemie unter Kontrolle bringen zu können. Dass es an den US-Börsen nicht so stramm nach oben geht mit den Kursen wie beispielsweise am Vortag in Asien oder am Dienstag in Europa, ist den Massenprotesten und Unruhen quer über die USA geschuldet, nach dem gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd in Polizeigewalt in Minneapolis in der vergangenen Woche. Während in einigen Metropolen wie New York und Los Angeles nächtliche Ausgangssperren verhängt wurden, hat US-Präsident Donald Trump zu einem härteren Vorgehen gegen die Protestanten aufgerufen und will tausende von Soldaten zur Eindämmung einsetzen. Ein Nebeneffekt der Proteste und Unruhen könnte dabei ein neuerlicher Anstieg der Corona-Infektionen sein, mit seinerseits dann weder neuen negativen Rückwirkungen auf die Wirtschaft des Landes, warnen Gesundheitsexperten und Mitarbeiter der Regierung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine angekündigt

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Der DAX kostet nach der Ruhepause vom Pfingstmontag seinen Nachholbedarf aus, er steigt besonders stark und erstmals seit dem 5. März über 12.000 Punkte. Angeheizt wird die Stimmung von der Hoffnung auf weitere Konjunkturprogramme und geldpolitische Stützungsmaßnahmen sowie der weiteren Normalisierung des Lebens vor dem Hintergrund der weiter schwelenden Corona-Pandemie. Die Europäische Zentralbank könnte am Donnerstag neue Impulse setzen, heißt es. Zunächst warten die Anleger aber vor allem darauf, wie das Konjunkturpaket der deutschen Regierung ausgestaltet sein wird, über das in Berlin beraten wird. In freudiger Erwartung einer Abwrackprämie schießt der Stoxx-Automobil-Index um 5 Prozent nach oben. Auch Aktien aus der konjunkturabhängigen Bankenbranche und aus dem Öl- und Gassektor können sich überdurchschnittlich stark verbessern. Lufthansa steigen um 5,1 Prozent, nachdem der Aufsichtsrat dem angebotenen Stabilisierungspaket zugestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert hat. Der Vorstand hatte dem Paket bereits am Freitag zugestimmt. Nun steht noch die Zustimmung der Aktionäre aus.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1164 +0,29% 1,1129 1,1115 -0,5% EUR/JPY 120,34 +0,43% 119,88 119,62 -1,3% EUR/CHF 1,0736 +0,34% 1,0696 1,0692 -1,1% EUR/GBP 0,8897 -0,15% 0,8894 0,8922 +5,1% USD/JPY 107,81 +0,14% 107,74 107,61 -0,9% GBP/USD 1,2549 +0,45% 1,2512 1,2459 -5,3% USD/CNH (Offsh.)7,1130 -0,22% 7,1294 7,1368 +2,1% Bitcoin BTC/USD 10.099,76 +4,70% 10.105,76 9.523,26 +40,1%

Der Euro steht mit 1,1168 Dollar so hoch wie zuletzt Mitte März, während der Dollar-Index um 0,3 Prozent nachgibt. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sieht in der jüngsten Dollarschwäche nicht nur ein Zeichen für eine steigende Risikobereitschaft am Markt, sondern auch eine Folge der Unruhen in den USA. Angesichts der Bilder aus den USA stellt er die Frage, ob das Wirtschaftsmodell der USA nachhaltig sei, oder ob sich so viel Ungleichheit aufgestaut habe, dass es so nicht weiter funktioniere. Wer diese Sicht vertrete, werde bezüglich des langfristigen Wachstumspotenzials der US-Volkswirtschaft eher skeptisch und daher auch kaum der Meinung sein, dass der Dollar teurer gegenüber dem Euro usw. handeln sollte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Anleger setzten meist auf eine Erholung der Weltwirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie. Kaum eine Rolle spielten die Unruhen in den USA. Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit mit den USA bremste derweil die festlandchinesischen Börsen. Die Regierung in Peking hat angeordnet, dass staatliche chinesische Unternehmen die Einfuhr bestimmter US-Agrarprodukte vorerst aussetzen sollen. In Indien zeigten sich die Aktienkurse unbeeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote des Landes auf Baa3 von Baa2 mit negativem Ausblick abgestuft hatte. Die Abstufung komme nicht überraschend, hieß es. Unter den Einzelwerten haussierten in Seoul die Aktien dreier Werftbetreiber, nachdem Qatar Petroleum den Bau von 100 Erdgasfrachtern in Auftrag gegeben hat. Samsung Heavy Industries sprangen um über 18,3 Prozent nach oben, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verteuerten sich um 14,4 Prozent und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering um 6,4 Prozent.

CREDIT

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten engen sich am Dienstag weiter ein. Bereits am Pfingstmontag waren sie deutlich zusammengelaufen. Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf umgfangreiche Konjunkturprogramme sowie auf weitere Anleihenkäufe durch die Notenbank. Auch das Zusammenlaufen der Anleihen-Spreads in der Peripherie stützt die Stimmung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Innogy-Notierung endet voraussichtlich noch in dieser Woche

Mit Zahlung der vereinbarten Barabfindung für die verbliebenen Innogy-Aktionäre wird die Börsennotierung der einstigen RWE-Vertriebstochter voraussichtlich noch in dieser Woche eingestellt.

VW schließt 2,6 Milliarden Dollar schweres Argo-AI-Investment ab

Volkswagen hat sein milliardenschweres Investment in das Startup Argo AI unter Dach und Fach gebracht. Die Investition ist Teil der im vergangenen Sommer bekannt gegebenen Kooperation von VW und dem US-Autohersteller Ford bei Elektroautos und autonomem Fahren.

Aroundtown startet Aktienrückkauf für bis zu 500 Millionen Euro

Aroundtown macht beim kürzlich angekündigten Aktienrückkauf ernst. Bis zum Jahresende können bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an der Börse gekauft werden. Maximal will der Konzern 8,9 Prozent der Stimmrechte einsammeln.

Flughafen Frankfurt in 22. KW mit 94,7 Prozent weniger Passagieren

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Corona-Pandemie auch in der 22. Kalenderwoche deutlich weniger Passagiere abgefertigt als im Vorjahreszeitraum. Das Passagieraufkommen lag bei 75.279 Fluggästen, das war ein Rückgang um 94,7 Prozent. Das Frachtaufkommen sank um 16,4 Prozent auf 33.996 Tonnen.

Patrizia verkauft Baumarkt-Portfolio für 96 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Patrizia hat sich von sieben Einzelhandelsimmobilien getrennt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Märkte, die von der Baumarktkette Obi genutzt werden, für 96 Millionen Euro an die Immobilien-Investmentgesellschaft Captiva verkauft.

Langjähriger Talanx-Finanzchef Querner geht - Jan Wicke Nachfolger

Der Versicherungskonzern Talanx bekommt einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Immo Querner scheidet zum 31. August nach mehr als 14 Jahren in dieser Position aus. Neuer CFO wird mit Wirkung zum 1. September Jan Wicke, der im Vorstand bisher für die Privat- und Firmenversicherung Deutschland verantwortlich war.

Gläubiger stunden Gerry Weber ein Drittel der Forderungen bis Ende 2023

Der Modekonzern Gerry Weber hat seine ehemaligen Insolvenzgläubiger für sein coronabedingt nötiges Zukunftskonzept gewonnen. Sie stimmten mit überragender Mehrheit einer Teilstundung zu.

Corona-Pandemie unterbricht Isra Visions Wachstumspfad

Die Isra Vision AG hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 zu spüren bekommen. Mit einem Umsatzrückgang von 9 Prozent auf 64,6 Millionen Euro verzeichnete Isra Vision eine Unterbrechung seines langjährigen profitablen Wachstums.

Chairman von Bang & Olufsen gestorben

Ole Andersen, der langjährige Chairman von Bang & Olufsen, ist nach Angaben des dänischen Unterhaltungselektronikunternehmens verstorben. Vorübergehender Nachfolger des seit 2009 amtierenden Managers soll der aktuelle Stellvertreten Juha Christensen werden.

Carrefour übernimmt Wellcome Taiwan

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2020 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.