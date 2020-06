Die knapp 380 Megawatt an neu gemeldeten Photovoltaik-Anlagen stellen den bislang höchsten Monatswert in diesem Jahr dar. Gerade das Dachanlagen-Segment zeigte sich im April stabil, während bei Freiflächenanlagen gegenüber dem Jahresbeginn eine rückläufige Tendenz zu erkennen ist. Im Juni sinkt die Solarförderung erneut um 1,4 Prozent.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland präsentiert sich weiterhin äußerst stabil. Für April gab die Bundesnetzagentur am Dienstag die neu gemeldete Photovoltaik-Leistung mit 379,955 Megawatt an. Dies ist der bislang höchste Wert in diesem Jahr, obwohl die Differenz ...

