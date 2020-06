Unterföhring (ots) -- Partie des 24. Bundesliga-Spieltags Werder gegen Frankfurt ab20.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- Zweitliga-Begegnung Hannover gegen Dresden ab 18.20 Uhr live aufSky Sport Bundesliga 2 HD- Attraktive Sky Angebote: Die Bundesliga mit Sky Q live und in HDfür 24,99 Euro pro Monat, sowie mit dem flexiblen StreamingService Sky Ticket live erleben Unterföhring, 2. Juni 2020 - Auf die Fußballfans warten in der Bundesliga und 2. Bundesliga an diesem Mittwoch wegweisende Nachholspiele. Sky überträgt die Partien Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt und Hannover 96 gegen Dynamo Dresden live.Der Abstiegskampf ist in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga voll entbrannt. Durch Siege von Düsseldorf und Bremen in den letzten Wochen liegen zum dem 12. (Frankfurt) und dem Relegationsplatz (Düsseldorf) nur fünf Punkte, so dass auch Mannschaften wie Augsburg, Union Berlin und Mainz zittern müssen. Werder schöpft nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen Hoffnung im Abstiegskampf. Mit einem Sieg im Nachholspiel könnten sie erstmalig seit dem 20. Spieltag den direkten Abstiegsplatz verlassen. Jedoch warten die Hanseaten seit dem 3. Spieltag auf einen Heimsieg.Die Frankfurter konnten ihre Negativserie von vier Monaten ohne Sieg am Wochenende beenden und haben Wolfsburg mit 2-1 besiegt. Mit weiteren drei Punkten in Bremen könnten die Hessen sich der allergrößten Abstiegssorgen entledigen. Das Hinspiel in Frankfurt endete 2-2.Sky überträgt die Partie am Mittwoch am 20.15 Uhr live und exklusiv. Wolff C. Fuss kommentiert das Spiel aus dem Bremer Weserstadion. Patrick Wasserziehr führt die Interviews.In einer weiteren Nachholpartie des 26. Spieltags der 2. Bundesliga treffen Hannover 96 und Dynamo Dresden aufeinander. Die halbe zweite Liga spielt aktuell gegen den Abstieg - zwischen dem 9. (Bochum, 36 Punkte) und dem 16. (Karlsruhe, 30 Punkte) liegen nur sechs Punkte. Hannover 96 liegt mit ebenfalls 36 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg gegen Dresden sogar auf den sechsten Tabellenplatz rutschen. Dynamo dagegen muss dringend punkten, um als Tabellenletzter den Rückstand auf die rettenden Tabellenplätze zu halten. Die Dresdener haben aktuell 24 Punkte, aber auch drei Spiele weniger absolviert. Das Comeback nach der Corona-Pause verlor Dresden am Wochenende 0-2 gegen den VfB Stuttgart.Sky überträgt die Partie am Mittwoch live ab 18.20 Uhr, kommentiert von Roland Evers.Alternative Audio-Option bei den Spielen der BundesligaBei allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht eine neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Attraktive Angebote zum Bundesliga-ComebackDamit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehören für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für der flexible Streaming Service Sky Ticket.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4611888