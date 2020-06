Für Volkswagen könnte die Aufarbeitung von "Dieselgate" in den USA noch einmal richtig teuer werden. Ein US-Berufungsgericht befand am Montag (Ortszeit), dass sich die Wolfsburger trotz des vor einigen Jahren mit dem US-Justizministerium und Umweltbehörden erzielten Milliarden-Vergleichs, möglichen Geldstrafen von zwei Bezirken in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...