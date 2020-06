Mainz (ots) - Woche 23/20Di., 2.6.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Unruhen in den USA - Militär gegen Demonstranten?Moderation: Matthias Fornoff 19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.25 ZDFzeit (VPS 20.15)Nelson Müllers großer Burger-Check 21.10 Frontal 21 (VPS 21.00)21.45 heute journal22.15 Die Anstalt23.00 Leschs Kosmos23.30 Markus Lanz0.45 heute+1.00 Philadelphia3.00 The Missing - Wo ist Oliver? (4) (VPS 2.55)4.55 zdf.formstark (VPS 4.50)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 Mi., 3.6.Bitte Beginnzeitänderungen ab 4.00 Uhr beachten:4.00 Frontal 21(vom Vortag) 4.35 plan b: Zum Wohl (VPS 4.45)5.05- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30Woche 27/20Sa., 27.6.Bitte Korrektur beachten:4.00- Inside Llewyn Davis5.40 So., 28.6.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Bibi Blocksberg (VPS 5.35)6.05 Die Biene Maja (VPS 6.00)6.20 Kleine lustige Krabbler (VPS 6.15)6.30 Der kleine Drache Kokosnuss (VPS 6.25)(Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)Woche 28/20Do., 9.7.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Endlich Witwer (VPS 20.14/HD/AD/UT)Tragikomödie Georg Weiser Joachim KrólGisela Rückert Anneke Kim SarnauSusanne Weiser Friederike KempterGerd Weiser Tristan SeithUwe Kohlross Andreas HoppeHerr Schulte-Bräucker Dieter HallervordenRichard Jonas Peter JordanTom Moritz HoyerDr. Hagedorn Hilmar EichhornHeidi Waschke Anna BöttcherIngo Engler Lutz Blochbergerund andere Schnitt: Sandy SaffeelsMusik: Martina EisenreichKamera: Florian EmmerichBuch: Martin RauhausRegie: Pia Strietmann(Erstsendung 13.5.2019)Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen."Lotta & der schöne Schein" entfällt.)Fr., 10.7.4.10- Astrid Lindgren5.35 Ferien auf SaltkrokanBitte Ergänzung bei Rolle/Darsteller beachten:Peter Malm Torsten WahlundJohann Björn SöderbäckNiklas Urban StrandSöderman Sigge Fischer Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4611980