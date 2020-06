Mit dem zunehmenden Einzug des Internets der Dinge (IoT) steigt auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) und maschinellem Lernen (ML). Und das in einem Maße, dass die Bedeutung des Begriffs "IoT" selbst sich immer weiterentwickelt und sich nun in das industrielle IoT (IIoT), die künstliche Intelligenz von Dingen (AIoT) und das sogenannte Internet der schwereren Dinge (Internet of Heavier Things) verzweigt. Neben den neuen IIoT-kompatiblen Geräten gibt es allerdings auch eine große Anzahl bereits vorhandener, "nicht intelligenter" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...